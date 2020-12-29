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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники убедили власти ввести десятилетний мораторий на снос остекления балконов и лоджий

В Петербурге общественники убедили власти ввести десятилетний мораторий на снос остекления балконов и лоджий

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Опубликовал: Вадик Котов
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После обращения ОНФ в Санкт-Петербурге к властям города введен десятилетний мораторий на снос остекления балконов и лоджий

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге в исполнительные органы государственной власти городское правительство приняло постановление для владельцев квартир с застекленными без согласованного проекта балконами. Горожане и управляющие компании в ближайшие десять лет должны привести все остекление в соответствие с проектной документацией или демонтировать его. При этом необходимо выполнить работы на фасаде дома в целом в соответствии с комплексным планом благоустройства. Кроме того, в постановлении прописано, что балконы, остекленные до 2021 года, не могут считаться самовольными конструкциями.

Инициировать вопрос с застеклением всех балконов по одному проекту и собрать все необходимые документы должны управляющие компании. Однако право и возможность добиться комплексного остекления для всех жильцов у них была и раньше.

Вместо этого управляющие компании массово направляли петербуржцам предписания на демонтаж остекления балконов и лоджий в многоквартирных домах. По предписанию граждане должны были заплатить штраф и самостоятельно демонтировать остекление за свой счет либо привести в соответствие проектную документацию в кратчайшие сроки. В то же время процедура получения согласования очень сложная и практически невыполнима. В большинстве случаев, чтобы согласовать установку оконных конструкций на балконе необходимо изначально за свой счет сделать проект на весь дом в целом, цена которого доходит до 200 тыс. руб.

«В ОНФ в Санкт-Петербурге обратилось много жителей Северной столицы, обеспокоенных предписаниями о штрафах и сносе остекления балконов и лоджий, зачастую благоустроенных в прошлом веке. В свою очередь, мы направили властям города обращение с предложением ввести мораторий на выдачу предписаний жителям города на демонтаж остекления балконов и лоджий, а также упростить процедуру получения согласований на установку оконных конструкций, сделать ее понятной и доступной для всех граждан. Мораторий принят, и теперь в ближайшее десятилетие жителям нашего города не грозят штрафы, претензии к владельцам квартир не могут подаваться раньше 2028 года. Первый шаг сделан. При этом процедура согласования еще не упрощена. Мы продолжим мониторинг ситуации и не оставим без внимания процесс «работы» постановления на практике», - отметил руководитель регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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