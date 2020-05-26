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Питерец.ру » Общество » На Кирочной начали демонтаж балконов после обрушения

На Кирочной начали демонтаж балконов после обрушения

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126
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Piter.TV
Судьба уцелевших балконов и элементов фасада находится под вопросом.

Судьба уцелевших балконов и элементов фасада находится под вопросом. В МЧС не исключают необходимость демонтажа и других архитектурных элементов.

На Кирочной улице, дом 20 начали снимать балконы, которые обрушились днем 26-го мая. Канал Piter.TV публикует эксклюзивные кадры с места события. Процедура проходит под контролем специалистов МЧС. Оставшиеся висеть на здании металлические остовы балконов снимают при помощи автокрана. С некоторых из них во время демонтажа осыпаются декоративные металлические элементы, а также фрагменты фасада и штукатурки. Зона проведения работ оцеплена, посторонних людей на этот участок Кирочной не пускают.

Инцидент произошел в доме №20. В МЧС сообщение об обрушении поступило в 11:01. Там самовольно обрушились балконы с шестого по третий этаж, никто не пострадал. Глава Центрального района заявил о том, что они не находились в аварийном состоянии. Еще днем говорилось о том, что решение о демонтаже пострадавших конструкций будет приниматься после экспертизы, но уже спустя несколько часов специалисты начали "отрывать" их от жилого здания. Судьба остальных балконов пока не известна.

Эти балконы, скорее всего, подвергнутся тщательному исследованию, после которого эксперты примут решение, что с ними делать,

сказал врио заместителя начальника ГУ МЧС по Петербургу Егор Цыганов.


Источник: Piter.TV
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