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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге обнаружили запрещенные к ввозу продукты

В Петербурге обнаружили запрещенные к ввозу продукты

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
В двух магазинах, расположенных на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге, обнаружена запрещенная к ввозу в страну продукция

12 марта должностными лицами Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Прокуратуры и Пулковской Таможни проведен рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в двух магазинах, реализующих финские товары на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге, изъято более 230 килограммов готовой молочной, мясной и рыбной продукции. На маркировочных этикетках товаров оказались указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 13 марта вся изъятая продукция уничтожена путем сжигания.

Источник: Россельхознадзор
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