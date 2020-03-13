В Петербурге обнаружили запрещенные к ввозу продукты

12 марта должностными лицами Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Прокуратуры и Пулковской Таможни проведен рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в двух магазинах, реализующих финские товары на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге, изъято более 230 килограммов готовой молочной, мясной и рыбной продукции. На маркировочных этикетках товаров оказались указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 13 марта вся изъятая продукция уничтожена путем сжигания.