Россельхознадзор уничтожил 400 килограммов товаров, изъятых на Палюстровском рынке

11 ноября государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Северо-Западного Таможенного Управления выявили факты неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Должностные лица Управления установили, что в трёх торговых точках Полюстровского рынка Санкт-Петербурга осуществлялась незаконная реализация широкого ассортимента сыра, сливочного масла, колбасы и мясных изделий, произведённых в странах-членах Европейского союза. По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудники ведомства изъяли из оборота около 400 килограммов продукции животного происхождения.

В соответствии с действующим законодательством выявленная готовая молочная и мясная продукция, запрещённая к ввозу в Российскую Федерацию, 12 ноября уничтожена путём сжигания.