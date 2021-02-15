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Питерец.ру » Общество » В Петербургском клубе пресечена продажа спиртного подросткам

В Петербургском клубе пресечена продажа спиртного подросткам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудники отдела мониторинга уличного пространства «Социальный патруль» Центра «КОНТАКТ» провели очередной рейд

Сотрудники отдела мониторинга уличного пространства «Социальный патруль» Центра «КОНТАКТ» провели очередной рейд по выявлению мест концентрации подростков, склонных к проявлению асоциальных форм поведения. В ходе мероприятия специалисты на набережной канала Грибоедова обнаружили развлекательный клуб, где предположительно проводились вечеринки с участием несовершеннолетних.

Совместно с представителями органов местного самоуправления, сотрудники «КОНТАКТА» проверили заведение. Информация о дате и времени проводимого увеселительного мероприятия была опубликована в одном из закрытых сообществ социальной сети «Вконтакте». На место был вызван наряд Росгвардии. В клубе находились около 200 человек, многие из них – по документам оказались несовершеннолетними. При осмотре помещений было зафиксировано большое количество пустой тары из-под алкоголя, использованные шары чёрного цвета (предположительно для вдыхания «веселящего газа»). Правоохранители также проверили информацию о продаже спиртных напитков несовершеннолетним, и других возможных нарушениях закона, в частности – постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» – требование к проведению, как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек».

По итогам рейда 6 подростков, в состоянии опьянения были доставлены в отдел полиции. Оперативно-следственная группа нашла и изъяла несколько ящиков со спиртным (также был установлен факт отсутствия лицензии для осуществления реализации алкогольной продукции) и баллоны с «веселящим газом».

Специалист Социального патруля Вячеслав Осипов, считает, что проверить также необходимо и соседствующие с клубом магазины, возможно в этих точках также продавали спиртное подросткам: «Если будет установлено, что магазины продавали такие напитки несовершеннолетним, данные будут переданы в отделы полиции».

Отметим, что рейд был проведен в рамках межведомственного взаимодействия между муниципальными депутатами Невского района Петербурга и Центром «КОНТАКТ». Цель – привлечь внимание правоохранительных органов и администрации района к развлекательным точках, где нарушают закон. Представители муниципальной власти подготовят необходимые документы в правоохранительные органы, для того, чтобы в дальнейшем организаторы подобных вечеринок были наказаны, а работа клубов - остановлена.

Профилактический мониторинг мест концентрации несовершеннолетних совместно с субъектами профилактики продолжится.

Источник: Комитет по молодежной политике
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