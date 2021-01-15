В Петербурге оценят новые театральные формы работы с молодежью

19 января в 11.00 на платформе Zoom состоится мастер-класс «Театральные формы мероприятий в профилактике асоциального поведения молодежи». Организатор – Центр «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Регистрация участников доступна по ссылке https://docs.google.com/

В рамках онлайн-встречи представители сферы молодежной политики Петербурга, а также специалисты профильных направлений с помощью экспертов смогут расширить возможности использования театральных форм в профилактике асоциального поведения подростков и молодежи в своих организациях.

Об опыте реализации проекта «Открытая сцена» расскажет педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Михаил Архипов. Возможности социального театра для социализации ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с употреблением наркотиков представит Валерия Осипенко, председатель совета общественной организации «ЮЛА» (Калининград). Особенности создания спектакля с участием подростков из семей мигрантов рассмотрит драматург Алина Шклярская. О социальном театре, как форме городской публичности, содействующей социализации подростков группы риска поговорит Светлана Пахомова, руководитель проекта «Трудный театр. Премьера» (Ростов-на-Дону).

Завершит круглый стол режиссер Центра «КОНТАКТ» Алексей Едошин, который расскажет об уникальном опыте своего учреждения в создании театральных проектов профилактической направленности.

Видеоверсия мероприятия будет доступна в группе «ВКонтакте» https://vk.com/center_kontakt .