Что не нужно есть на завтрак

«Питерец.ру» сообщает, что диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты не подходят для завтрака. Она порекомендовала воздержаться от бутербродов, а также продуктов, в которых содержатся красители и консерванты.

Еще следует отказаться от утреннего кофе, поскольку это может привести к проблемам с давлением. Также любители этого напитка могут потом ощущать усталость в течение дня. Кроме того, кофе подавляет чувство голода, из-за чего человек потом много есть во второй половине дня. Это приводит к появлению лишнего веса.

Оптимальным для завтрака считается вариант с вареными крупами. Еще стоит употреблять молоко, фрукты и ягоды. Два раза в неделю нужно есть отварные яйца, омлет и салаты.