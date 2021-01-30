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Питерец.ру » Общество » Что не нужно есть на завтрак

Что не нужно есть на завтрак

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Диетолог посоветовала, от каких продуктов лучше отказаться на завтрак

«Питерец.ру» сообщает, что диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты не подходят для завтрака. Она порекомендовала воздержаться от бутербродов, а также продуктов, в которых содержатся красители и консерванты.

Еще следует отказаться от утреннего кофе, поскольку это может привести к проблемам с давлением. Также любители этого напитка могут потом ощущать усталость в течение дня. Кроме того, кофе подавляет чувство голода, из-за чего человек потом много есть во второй половине дня. Это приводит к появлению лишнего веса.

Оптимальным для завтрака считается вариант с вареными крупами. Еще стоит употреблять молоко, фрукты и ягоды. Два раза в неделю нужно есть отварные яйца, омлет и салаты.

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