Огурцы и коронавирус

«Питерец.ру» сообщает, что врач Филипп Кузьменко призвал больных с коронавирусом сократить употребление соленых продуктов. Такая пища способствует сгущению крови, что негативно влияет на течение коронавирусной инфекции. Это приводит к усугублению состояния больного.

Поэтому при коронавирусе крайне важно есть меньше соленых огурцов. Необходимо пить больше воды и отказаться от алкоголя, ведь спиртное приводит к обезвоживанию. В организме больного должен поддерживаться необходимый водно-солевой баланс.

В настоящий момент встречается много различных советов и рекомендаций, связанных с covid-19. Однако к словам специалистов стоит прислушиваться. Их нужно воспринимать иначе в общем потоке информации.