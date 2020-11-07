ента новостей

08:58
Вузы перейдут на дистанционку?
08:24
Огурцы и коронавирус
20:59
«Линия Маннергейма»: экскурсия по местам боевой славы
20:49
Маурисио Почеттино может стать очередным иностранным тренером «Зенита»?
20:35
В Финский залив выпустили 4 000 мальков судака
20:31
Военнослужащие ЗВО вывезли семь боеприпасов времён войны из Осиновой Рощи Санкт-Петербург
20:29
Работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлеваются до 23 ноября
15:34
В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения
13:26
Экология в руках гражданского общества
13:23
Донорство костного мозга - теперь открытая книга!
11:55
В Петербурге мужчина сел в такси, очнулся в тоннеле без телефона и банковских карт
11:40
На севере Петербурга пожилой мужчина отослал мошенникам около 1 миллиона
11:36
В Петербурге пенсионер отдал аферистам 1,6 миллиона рублей
08:51
Кто распространил вирус?
08:20
Бетонная река
20:01
Татьяна Черниговская пригласила российских студентов поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»
19:58
Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина пройдет в Петербурге
19:53
Урок мужества ко Дню народного единства провели онлайн
19:50
Лучших борцов выявят на турнире по панкратиону в Санкт-Петербурге
19:46
Форум студенческих объединений СЗФО соберет активную молодежь
19:45
В подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли занятия со специалистами нештатных групп разминирования
19:39
Частный сектор - визит продолжается.
14:43
Библиотеки Красносельского района начинают масштабный проект «Край ON»
14:41
В Ленобласти задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы
13:58
Второй показ проекта «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино»
13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:41
На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна
12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Огурцы и коронавирус

Огурцы и коронавирус

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Почему нельзя есть соленые огурцы при коронавирусе?

«Питерец.ру» сообщает, что врач Филипп Кузьменко призвал больных с коронавирусом сократить употребление соленых продуктов. Такая пища способствует сгущению крови, что негативно влияет на течение коронавирусной инфекции. Это приводит к усугублению состояния больного.

Поэтому при коронавирусе крайне важно есть меньше соленых огурцов. Необходимо пить больше воды и отказаться от алкоголя, ведь спиртное приводит к обезвоживанию. В организме больного должен поддерживаться необходимый водно-солевой баланс.

В настоящий момент встречается много различных советов и рекомендаций, связанных с covid-19. Однако к словам специалистов стоит прислушиваться. Их нужно воспринимать иначе в общем потоке информации.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-08-2020, 07:53
Заразиться COVID-19 можно через глаза?
22-10-2020, 08:32
Типы коронавируса
3-11-2020, 09:22
Народные средства и коронавирус
15-07-2020, 09:26
Тесты на COVID-19
20-10-2020, 08:24
Что с койками для больных covid-19?
10-04-2020, 10:29
Коронавирус станет обычным заболеванием?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
266
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
627
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
645
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
836
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх