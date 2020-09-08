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Общественники добились восстановления права на награду «За оборону Ленинграда» для ветерана Великой Отечественной войны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
ОНФ в Петербурге добился восстановления права на награду «За оборону Ленинграда» для ветерана Великой Отечественной войны

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге в ходе работы волонтерского штаба по отработке обращений, которые поступили на прямую линию с президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным, помогли ветерану Великой Отечественной войны восстановить права на медаль «За оборону Ленинграда». Как рассказала заявительница Мария Александровна Копылова, во время бомбежки города немецкой авиацией бомба попала в ее дом, в результате чего награда оказалась утерянной.

По информации Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Мария Александровна Копылова (Карасева), ученица шестого класса 133 школы Красногвардейского района города Ленинграда, 13 декабря 1943 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда» за хорошую работу в полях совхоза Выборгский, но в едином списке лиц значится неверное ее отчество «Михайловна».

Общественники подключились к восстановлению прав блокадницы на награду в ходе рассмотрения обращений граждан и совместно с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга подготовили все необходимые документы для получения утерянной медали.

Заслуженную награду Мария Александровна получила сегодня, в день памяти жертв блокады Ленинграда, из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В торжественном мероприятии принял участие член штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев, который во время встречи с ветеранами 18 января 2020 г. лично доложил Владимиру Путину о проводимой работе по восстановлению права на награду «За оборону Ленинграда».

«Мы очень рады, что, пройдя долгий путь, получилось доставить ветерану Великой Отечественной войны радость обретения утерянной награды. Наших ветеранов с каждым годом становится все меньше, и мы должны делать все возможное для тех, кто подарил нам мирное небо над головой», - отметил Соловьев.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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