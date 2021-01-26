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Питерец.ру » Общество » Снимать ограничения нужно аккуратно

Снимать ограничения нужно аккуратно

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Президент Путин высказался по поводу снятия ковидных ограничений

«Питерец.ру» сообщает, Владимир Путин поднял тему снятия ограничений, вызванных коронавирусом. По словам главы государства, сейчас появилась возможность для такого шага. Однако это снятие должно происходить аккуратно.

Путин считает, что ситуация начинает стабилизироваться. По имеющимся данным, выздоровевших пациентов становится больше, чем заболевших. Новых случаев covid-19 становится меньше. Об этом Путин заявил во время встречи со студентами, которая прошла в честь Татьяниного дня. Однако президент не сообщил, когда именно начнутся послабления ограничений, о который он говорил.

Еще нужно учитывать, что точные прогнозы в этом вопросе давать достаточно сложно. Хочется верить, что ограничения скоро начнут снимать. Но посмотрим, какой окажется реальная картина.

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