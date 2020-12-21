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Питерец.ру » Общество » В Кадастровой палате Ленобласти расскажут, как исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН

В Кадастровой палате Ленобласти расскажут, как исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Кадастровой палате Ленобласти расскажут, как исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН

25 декабря эксперты Кадастровой палаты расскажут все о порядке исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН. Получить консультацию специалиста можно будет с 11:00 до 13:00 часов.

Как возникают технические ошибки в записях ЕГРН? Как устранить искажение информации в сведениях ЕГРН? Какой срок предусмотрен действующим законодательством на исправление выявленной ошибки? Задать свой вопрос можно 25 декабря с 11:00 до 13:00 часов по телефону 8 (812) 630-40-46.

Техническая ошибка – это описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, допущенная органом регистрации прав при осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в ЕГРН.

Специалисты отмечают, что основной способ выявления технической ошибки – это внимательное изучение выписки из ЕГРН на объект недвижимости с данными, которые указаны в правоустанавливающих документах. Это важно делать своевременно, так как ошибки в выписке из ЕГРН могут спровоцировать дальнейшие сложности с оформлением недвижимости.

Источник: Кадастровая палата Ленобласти
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