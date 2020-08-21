Джаз у моря

«Чижик-джаз-квартет» регулярно выступают на сцене Мариинского театра, Филармониях, а также в различных ТВ-шоу: «Вечерний Ургант», «Битва квартетов» Канал Культуры, «Живой звук» 100ТВ.

Программа, с которой выступает квартет – это классика в джазовой обработке (Моцарт, Чайковский, Бизе, Бах), а так же авторская музыка Алексея Чижика и Олега Белова – очень петербургская и одновременно по-джазовому ритмичная и завораживающая.

Аристократизм классики и интеллектуальность джаза органично и свежо дополняются артистическим драйвом всех участников квартета, каждый из которых является первоклассным музыкантом с богатым тёмным артистическим прошлым, а так же суровым настоящим, и, вне всякого сомнения, светлым будущим.

Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40

22 августа 16:00 – 18:00