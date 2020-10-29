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Питерец.ру » Общество » Андрей Рябоконь: при сдаче анализов на коронавирус необходимо обратить внимание на выбор медицинской организации

Андрей Рябоконь: при сдаче анализов на коронавирус необходимо обратить внимание на выбор медицинской организации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Андрей Рябоконь: при сдаче анализов на коронавирус необходимо обратить внимание на выбор медицинской организации

При необходимости сдать анализ на коронавирус граждане должны ответственно подходить к выбору медицинской организации. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Так, в период распространения коронавирусной инфекции в городе появились мобильные пункты для сдачи анализа на COVID-19.

Зачастую такие пункты оборудованы в автомобилях, похожих на скорую помощь. Услугу предлагают частные организации. К примеру, такая машина базируется рядом с остановкой общественного транспорта напротив входа на Сенной рынок.
Мониторинг активистов ОНФ показал, что желающие сдать анализ на коронавирус в таких мобильных пунктах не соблюдают социальную дистанцию, не всегда надевают маски и перчатки и создают скопление народа в многолюдном месте.

Рябоконь добавил, что сейчас самим гражданам нужно внимательно выбирать медицинские организации для сдачи анализа на ковид. Необходимо обращать внимание на наличие разрешительной документации на осуществление такого рода деятельности, а также на соблюдение санитарных норм при проведении медицинских манипуляций. Сейчас на рынке Петербурга цены на анализ на коронавирус варьируются в среднем от 1300 рублей до 2600 рублей. Однако люди должны помнить, что нельзя обольщаться меньшей ценой и доверять свое здоровье непроверенным учреждениям. А фирмам, проводящим тестирование, необходимо организовывать процесс ожидания в очереди: следить за соблюдением дистанции между пациентами и не допускать их прибытия на тестирование единовременно.

«В условиях распространения коронавируса и горожанам, и сотрудникам организаций очень важно придерживаться всех рекомендуемых санитарных норм. Необходимо обязательно носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Организаторы проведения теста обязаны продумывать все нюансы, грамотно и безопасно проводить забор анализа, иначе последствия от такого мероприятия могут быть негативные», - рассказал руководитель регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Общественники направили обращение в надзорные органы с просьбой провести проверку мобильных пунктов тестирования и предпринять меры для соблюдения санитарных норм. Активисты ОНФ призывают граждан заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, а также ответственно относиться к рекомендуемым правилам поведения.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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