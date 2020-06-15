ента новостей

12:08
В Петербурге общественники передали средства индивидуальной защиты в НИИ скорой помощи
12:05
В Петербурге стартует квест «Фронтовые треугольники»
10:42
В Ленобласти открылти доступ в лес
10:40
В центре Петербурга ограничат движение транспорта
09:32
Коронавирус в бассейне
08:53
Теперь можно стричься
17:39
В Петербурге общественники взяли на контроль нападение на волонтера
10:22
Как жара влияет на коронавирус?
10:05
Отсрочка по платежам для предпринимателей
19:36
Прохоркин вернётся в КХЛ, но выступать будет за «Металлург»
16:43
Петербуржцы присоединились к акции #ялюблюРоссию
09:59
Они гуляли в парках
09:42
Почему не берем пример с Москвы?
19:45
Арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского» переходит в онлайн-формат
12:15
В Петербурге готовятся к снятию ограничений
12:08
В Ленобласти разведут мост через реку Свирь
11:10
В Сестрорецке собака покусала грудного ребенка
10:42
Актуальность психологической помощи
10:03
Путин за Дрозденко
14:07
В Петербурге мошенники увели у пенсионерки 2,5 миллиона рублей
13:55
В Петербурге судента задержали с партией наркотиков
10:00
Любовь к мороженому
09:41
Никакой манипуляции
13:58
На трассе "Кола" в Ленобласти разведут Ладожский мост
12:02
В Курортном районе задержали электрика обокравшего пенсионерку
11:56
В Ленобласти выбрала победителей программы «Земский учитель»
11:26
В Ленобласти собака покусала 7-летнего мальчика
09:59
Что с коронавирусом?
09:40
Праздник в честь Святого Духа
19:16
О важном для подростков: ТЮЗ готовится к премьере спектакля про ОГЭ
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники передали средства индивидуальной защиты в НИИ скорой помощи

В Петербурге общественники передали средства индивидуальной защиты в НИИ скорой помощи

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
Народный фронт в Санкт-Петербурге передал средства индивидуальной защиты в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Представители Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге передали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе средства индивидуальной защиты. СИЗы необходимы медицинским работникам для осуществления ими профессиональной деятельности в условиях повышенной инфекционной опасности. Мероприятие прошло в рамках акции #МыВместе.

В апреле Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе ряд нарушений. В итоге медицинское учреждение получило штраф в 100 тысяч рублей.  

«В непростых условиях распространения коронавирусной инфекции всем медицинским заведениям приходится очень нелегко. Учреждения здравоохранения были вынуждены быстро перестраиваться на новый режим работы, учитывая все риски, связанные с COVID-19. Эти 100 тысяч рублей для больницы являются большими деньгами, ведь на них могли быть закуплены СИЗы для врачей или медикаменты для пациентов. Сегодня мы передали средства индивидуальной защиты НИИ и очень надеемся, что помогли этому медицинскому учреждению в борьбе с опасной болезнью», - отметил член регионального штаба ОНФ в Петербурге Константин Тхостов.

На данный момент Генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Санкт-Петербурга оценить правомерность проверочных мероприятий Роспотребнадзора и действий органов здравоохранения по части обеспечения медицинских учреждений СИЗами, а также проверить обоснованность привлечения медицинских учреждений к административной ответственности.

В связи с этим Народный фронт в Санкт-Петербурге просит профильного вице-губернатора города Олега Эргашева обратить особое внимание на необходимость своевременного обеспечения медицинских учреждений, в том числе не специализирующихся на лечении COVID-19, средствами индивидуальной защиты.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-05-2020, 21:52
В Петербурге партнеры акции #МыВместе передали онкоцентру средства индивидуальной защиты
14-05-2020, 20:44
Общественники в Петербурге организовали доставку средств индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения
21-05-2020, 19:41
Первый мед получил средства индивидуальной защиты от компании «Марвел-Дистрибуция»
20-04-2020, 15:25
В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города
28-04-2020, 19:13
В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром
26-05-2020, 15:52
В Петербурге общественники передали семи больницам города питьевую воду

Происшествия на дорогах

0
464
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
885
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
969
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
1 080
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
Наверх