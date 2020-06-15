В Петербурге общественники передали средства индивидуальной защиты в НИИ скорой помощи

Представители Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге передали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе средства индивидуальной защиты. СИЗы необходимы медицинским работникам для осуществления ими профессиональной деятельности в условиях повышенной инфекционной опасности. Мероприятие прошло в рамках акции #МыВместе.

В апреле Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе ряд нарушений. В итоге медицинское учреждение получило штраф в 100 тысяч рублей.

«В непростых условиях распространения коронавирусной инфекции всем медицинским заведениям приходится очень нелегко. Учреждения здравоохранения были вынуждены быстро перестраиваться на новый режим работы, учитывая все риски, связанные с COVID-19. Эти 100 тысяч рублей для больницы являются большими деньгами, ведь на них могли быть закуплены СИЗы для врачей или медикаменты для пациентов. Сегодня мы передали средства индивидуальной защиты НИИ и очень надеемся, что помогли этому медицинскому учреждению в борьбе с опасной болезнью», - отметил член регионального штаба ОНФ в Петербурге Константин Тхостов.

На данный момент Генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Санкт-Петербурга оценить правомерность проверочных мероприятий Роспотребнадзора и действий органов здравоохранения по части обеспечения медицинских учреждений СИЗами, а также проверить обоснованность привлечения медицинских учреждений к административной ответственности.

В связи с этим Народный фронт в Санкт-Петербурге просит профильного вице-губернатора города Олега Эргашева обратить особое внимание на необходимость своевременного обеспечения медицинских учреждений, в том числе не специализирующихся на лечении COVID-19, средствами индивидуальной защиты.