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Питерец.ру » Общество » В Петербурге ведется работа по расширению производства защитных масок

В Петербурге ведется работа по расширению производства защитных масок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
gov.spb.ru
В Петербурге более 10 предприятий выпускают защитные маски, ведется работа по расширению производства

Об этом губернатор Александр Беглов заявил вчера в ходе видеоконференции по мерам противодействия распространения коронавирусной инфекции с полномочным представителем Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. 

Полпред обратился к губернаторам округа с просьбой изучить возможность производства защитных костюмов и масок на предприятиях возглавляемых ими регионов.

Как сообщил Александр Беглов, ежедневно в Петербурге производят 125600 масок, из которых свыше 100 тысяч – это одноразовые медицинские маски, а 25 тысяч – многоразовые защитные маски из хлопка и марли. «Ведется работа по расширению производства», - подчеркнул он.

Одна из петербургских компаний представила в Росздравнадзор для сертификации инновационную продукцию – медицинский респиратор с адгезивным слоем. В городе также ежедневно выпускается 1 млн антибактериальных салфеток.

В Петербурге возможно перепрофилировать порядка 15 предприятий легкой промышленности на производство многоразовых и одноразовых медицинских халатов, постельного белья, наматрасников и другой продукции для нужд медицины.

Александр Беглов напомнил, что 30 марта постановлением городского правительства в Петербурге введены дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

Граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции по 14 апреля и не покидать место проживания. Запрет не распространяется на тех сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы предприятий и организаций, а также на работников здравоохранения.

Всем жителям Санкт-Петербурга до 5 апреля рекомендовано без необходимости не покидать места проживания. Выходить из дома можно только для того, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью, добраться из дома до работы и обратно, совершить покупки в ближайшем магазине или аптеке, погулять с собакой на расстоянии не более ста метров от дома, вынести мусор.

Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать социальную дистанцию: держаться от других людей на расстоянии не менее 1,5 метров.

Источник: Администрация Петербурга
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