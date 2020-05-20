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Питерец.ру » Общество » Общественники взяли под контроль исполнение поручения Президента России о выплате денежных надбавок медицинским работникам

Общественники взяли под контроль исполнение поручения Президента России о выплате денежных надбавок медицинским работникам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Народный фронт в Санкт-Петербурге контролирует исполнение поручения Президента России о выплате денежных надбавок медицинским работникам

Президент Российской Федерации, лидер ОНФ Владимир Путин 11 мая 2020 года дал поручение Общероссийскому народному фронту проконтролировать выплаты надбавок медицинским работникам, которые контактируют с больными коронавирусной инфекцией.

В ходе исполнения данного поручения Народный фронт в Санкт-Петербурге провел в городе мониторинг получения данных выплат. В опросе приняли участие все медицинские учреждения города, в том числе больницы, поликлиники, станции скорой помощи, роддома и прочие.

В ходе опроса установлено, что окончательные выплаты были произведены на прошлой неделе. В основном, медицинские работники отмечали, что им не понятна методика начисления денежных средств. Однако отмечали и тот факт, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и большой объем работы, ситуация в коллективах остается стабильной. Все поступившие в региональное отделение ОНФ в Петербурге вопросы, а также данные о медицинских учреждениях, работники которых высказали недовольство, были переданы профильному вице-губернатору города для принятия необходимых мер по организации необходимой работы.

«В этот непростой период очень важно обеспечить обратную связь с медицинскими работниками. Это поможет быстро отслеживать ситуацию и принимать правильные и оперативные управленческие решения. ОНФ в Петербурге продолжит работу по контролю за исполнением поручений Президента, направленные на поддержку граждан нашего города», - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Народный фронт в Санкт-Петербурге продолжит держать на контроле реализацию комплекса мер по поддержке жителей Петербурга и информировать исполнительные органы государственной власти о сигналах с мест для оперативного реагирования.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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