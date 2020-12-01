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Питерец.ру » Общество » Дом народов России провел онлайн-мероприятия по привлечению молодежи к работе в области национальной политики

Дом народов России провел онлайн-мероприятия по привлечению молодежи к работе в области национальной политики

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Дом народов России провел онлайн-мероприятия по привлечению молодежи к работе в области национальной политики

Онлайн-мероприятия по привлечению молодежи к работе в области национальной политики провел Дом народов России. Учреждение, чья задача – создавать условия для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации, провело 27 ноября научно-практический марафон. В рамках события состоялись мастер-класс для молодежи по социальному проектированию в области национальной политики Российской Федерации и семинар для студентов по проблеме внешних и внутренних вызовов и угроз национальной политике РФ. Со студентами и молодежью встретились спикеры: руководитель проекта «Этномир» Байрамов Р.Ф. и член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Зорин В.Ю.

Во время марафона были проведены семинар-совещание и научная конференция, где эксперты и участники представили свои взгляды на роль науки и Федеральных национально-культурных автономий России в реализации государственной национальной политики. Ведущими этих событий выступили Садыхбеков Д.Р., председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы; Садыгова М.Э., начальник отдела по проведению культурно-массовых мероприятий ФГБУ «Дом народов России»; Яковлева Л.Н., председатель Общероссийской общественной организации «ФНКА марийцев России»; Дробижева Л.М., руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН; Омельченко Е.А., и.о. декана факультета регионоведения и этнокультурного образования Института социально-гуманитарного образования МПГУ.

Запись мероприятий будет доступна на сайте «ДОМ НАРОДОВ РОССИИ» в разделе «Прошедшие мероприятия».

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