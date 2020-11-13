Серию семинаров на тему лучших практик в сфере отечественной национальной политики провели в России

В ходе текущей недели силами ФГБУ «Дом народов России» было организовано проведение серии семинаров и вебинаров на тему «Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики» и «Лучшая практика в области государственной национальной политики». Отмечается, что они проходили с 11 по 12 ноября включительно для проработки единых стандартов работы в РФ с социальными проектами. Как рассчитывают эксперты, к тому же, за счет этого граждане смогут перенять опыт успешных практик. По завершении семинаров были подведены итоги, представители ФГБУ «Дом народов России» отобрали лучшие практики в сфере отечественной национальной политики для их дальнейшего тиражирования.

Как рассказал директор Дома народов России Андрей Березин, участвовавшие в семинарах эксперты проанализировали текущий уровень реализации социальных практик в России. По его словам, они пришли к единому мнению, что выработка единого стандарта подготовки и проведения подобных проектов поспособствует получению большей отдачи от них.

Запись мероприятий доступна на сайте «ДОМ НАРОДОВ РОССИИ» в разделе «Программа».