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Питерец.ру » Общество » Дом народов России создает мотивацию для реализации социальных проектов в области государственной национальной полит

Дом народов России создает мотивацию для реализации социальных проектов в области государственной национальной полит

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Дом народов России создает мотивацию для реализации социальных проектов в области государственной национальной полит

Мотивацию для реализации социальных проектов в области государственной национальной политики создает Дом народов России. Организация предлагает гражданам и общественным организациям участвовать в конкурсах социальных проектов в сфере развития межнациональных отношений и проводит различные мероприятия, где разъясняет, как можно эффективно разработать и осуществить проект в этом направлении. Недавно в Москве ФГБУ «Дом народов России» провел несколько семинаров-совещаний и вебинар в Доме Атлантов, участниками которых стали заинтересованные граждане, представители Федеральных национально-культурных автономий России (ФНКА) и других некоммерческих организаций, работающих в области развития государственной национальной политики.

Простые граждане и общественные организации в настоящее время играют серьезную роль в реализации государственной политики, поэтому их участие в конкурсах социальных проектов – один из эффективных инструментов. Дом народов России считает, что трансляция результатов успешных практик в области укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, освещение результатов проектов в информационном пространстве страны создает предпосылки для их тиражирования.

Андрей Березин, директор Дома народов России, делясь впечатлениями о состоявшихся семинарах, заметил: представители общественных организаций и ФНКА России в ходе дискуссий пришли к убеждению о необходимости проводить экспертную оценку предлагаемых социальных проектов и отбирать лучшие региональные практики для и распространения в России. ФГБУ «Дом народов России» призвал победителей ранее проведенных конкурсов разместить свои успешные наработки на сайте учреждения, чтобы все желающие смогли на основе их опыта попробовать создать собственные проекты.

Ознакомиться с серией семинаров, вебинаров и мастер-классов можно на сайте «ДОМ НАРОДОВ РОССИИ» в разделе «Программа».

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