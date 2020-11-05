Форум студенческих объединений СЗФО соберет активную молодежь

С 6 по 10 ноября самая яркая молодежь и представители студенческих клубов Северо-Западного федерального округа соберутся в онлайн-формате на «Форуме студенческих объединений СЗФО».

Тренинги, мастер-классы, диалоговые площадки, тематические лекции, нетворкинг в режиме нон-стоп - все это будет доступно участникам с любого устройства, имеющего доступ в Интернет.

Участие в форуме примут лидеры и представители студенческих объединений Северо-Западного федерального округа, авторы и руководители социальных проектов, представители активной молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевых показателей «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации».