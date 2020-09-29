Студенты ИТМО взяли грант в размере 770 тысяч рублей на Всероссийском слете НЛСК

Анна Гаргалык и Кирилл Денисенко, студенты петербургского университета ИТМО, выиграли грант на Всероссийском слете Национальной лиги студенческих клубов. Общая сумма, которую ребята получили по результатам грантового конкурса «ПРОГРАММА 2.0», составила 770 тысяч рублей.
Клуб Buddy club появился в результате реализации проекта, который также был поддержан Росмолодежью в 2018 году. Тогда студенты занимались разработкой технологии работы с иностранными студентами и трансляцией опыта на площадках других вузов.
Кирилл Денисенко выступал с проектом «Клуб настольных игр GEEKMO». Это досуговая площадка, включающая почти все направления современной игровой культуры, пространство для общения и внеучебного отдыха любителей видео- и настольных игр.
Молодой человек немного переживал, когда озвучивали результаты, но упорный труд и бессонные ночи обеспечили победу.
В Казани прошел Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов. Он объединил около 700 участников со всей России – студентов высших и средних специальных российских образовательных учреждений, членов и руководителей студенческих клубов, авторов социальных проектов, реализуемых на территории нашей страны.
Санкт-Петербург на слете представляли 16 делегатов и 2 волонтера.
В рамках образовательной программы спикеры из разных областей деятельности и разных регионов России делились со студентами опытом в сфере организации информационной политики клубов и объединений, социального проектирования и межличностной коммуникации.