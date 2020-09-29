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Питерец.ру » Общество » Студенты ИТМО взяли грант в размере 770 тысяч рублей на Всероссийском слете НЛСК

Студенты ИТМО взяли грант в размере 770 тысяч рублей на Всероссийском слете НЛСК

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Студенты ИТМО взяли грант в размере 770 тысяч рублей на Всероссийском слете НЛСК

Анна Гаргалык и Кирилл Денисенко, студенты петербургского университета ИТМО, выиграли грант на Всероссийском слете Национальной лиги студенческих клубов. Общая сумма, которую ребята получили по результатам грантового конкурса «ПРОГРАММА 2.0», составила 770 тысяч рублей.

«Победа в грантовом конкурсе, безусловно, стала самым ярким событием прошедшего слета. Проект клуба Buddy club получил поддержку в размере 400 000 рублей», – рассказала Анна.

Клуб Buddy club появился в результате реализации проекта, который также был поддержан Росмолодежью в 2018 году. Тогда студенты занимались разработкой технологии работы с иностранными студентами и трансляцией опыта на площадках других вузов.

«Проект 2018 года стал первой ступенью долгосрочного развития международного студенческого сотрудничества. Вторым этапом было создание студенческого Клуба в рамках клубной системы ITMO.STUDENTS Университета ИТМО. Проект, представляемый мной на слете, в качестве заключительного этапа, ориентирован на разработку универсального механизма введения клубных систем в российских вузах путем изучения международных практик», – объяснила девушка.

Кирилл Денисенко выступал с проектом «Клуб настольных игр GEEKMO». Это досуговая площадка, включающая почти все направления современной игровой культуры, пространство для общения и внеучебного отдыха любителей видео- и настольных игр.

«Мы организуем как регулярные ламповые встречи с настольными играми для поднятия психоэмоционального состояния молодежи, так и крупные тематические мероприятия. А с недавнего времени также активно развиваем онлайн-направление, чтобы люди могли немного прочувствовать нашу атмосферу даже на расстоянии», – описал суть своего проекта Кирилл.

Молодой человек немного переживал, когда озвучивали результаты, но упорный труд и бессонные ночи обеспечили победу.

«Хочу сказать спасибо своему университету, в котором изначально поддержали нашу идею, и лично Андрею Зленко и Юрию Купоросову, которые мне помогали, а также отдельное спасибо нашему дизайнеру Вячеславу, который вместе со мной по ночам дорабатывал проект», – подвел итог Кирилл Денисенко.

В Казани прошел Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов. Он объединил около 700 участников со всей России – студентов высших и средних специальных российских образовательных учреждений, членов и руководителей студенческих клубов, авторов социальных проектов, реализуемых на территории нашей страны.

Санкт-Петербург на слете представляли 16 делегатов и 2 волонтера.

В рамках образовательной программы спикеры из разных областей деятельности и разных регионов России делились со студентами опытом в сфере организации информационной политики клубов и объединений, социального проектирования и межличностной коммуникации.

Источник: Комитет по молодежной политике
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