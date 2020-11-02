Что думают о «четырехдневке»?

«Питерец.ру» отмечает, что в 2020 году у россиян изменилось отношение к 4-дневной рабочей неделе. Если в 2019 году такую идею поддерживали 49% граждан, то сейчас данный показатель опустился до уровня 40%. При этом за переход на такой режим в основном выступают женщины. Кроме того, активными сторонниками этой идеи является молодежь в возрасте до 24 лет.

Данные были получены из опроса, который проводился в октябре. В нем приняли участие 500 менеджеров по персоналу и 1500 сотрудников из разных городов и регионов. Вопрос с переходом на 4-дневную рабочую неделю не стоит остро. С другой стороны, эта тема начинает периодически подниматься. Не исключено, что в ближайшие годы перспектива подобного перехода окажется вполне реальной.