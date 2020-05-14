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Питерец.ру » Общество » Общественники в Петербурге организовали доставку средств индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения

Общественники в Петербурге организовали доставку средств индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
ОНФ в Санкт-Петербурге организовал доставку средств индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения

Представители Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге и всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в рамках акции #МыВместе доставили в Александровскую больницу и детскую поликлинику № 64 защитные костюмы, маски-респираторы, в том числе с нанобарьером, и перчатки.

Заявки на поставку средств индивидуальной защиты от медицинских учреждений поступили через мобильное приложение «ОНФ.Помощь», в которое на период распространения коронавирусной инфекции добавлен раздел «Помощь медикам».

«Общероссийский народный фронт совместно с волонтерами-медиками продолжают помогать больницам города и доставили средства индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения. Просьбы врачей услышаны. В это непростое время мы, безусловно, не можем остаться равнодушными, мы должны держаться вместе и помогать друг другу. В ближайшее время мы поставим средства индивидуальной защиты в городскую больницу Святого Великомученика Георгия», - сообщил участник акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов.

Напомним, приложение «ОНФ.Помощь» работает и доступно для скачивания в сервисах Google Play и App Store. Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Волонтеры помогают пожилым и маломобильным людям покупать продукты и лекарства, выносить мусор, оплачивать услуги ЖКХ. Кроме того, они разносят бесплатные продуктовые наборы малообеспеченным гражданам, оказывают психологическую и юридическую помощь по телефону, помогают медикам. Предложить свою помощь или стать волонтером может каждый желающий, позвонив на горячую линию или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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