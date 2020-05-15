Хочешь ехать – надень маску и перчатки

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столице стали жаловаться на невозможность попасть в метрополитен без маски и перчаток. Если у кого-то нет этих средств защиты, такого человека просто не пускают в «подземку».

Руководство метрополитена подтвердило данный факт. Такие меры вызваны постановлением городского правительства. В Смольном приняли решение об обязательном использовании масок и перчаток в городском транспорте с 12 мая. Так что сотрудники «подземки» имеют право не пускать в метро людей без средств индивидуальной защиты.

Потому петербуржцам нужно не жаловаться, а соблюдать требования городского правительства. Эти меры призваны предотвратить распространение коронавируса.