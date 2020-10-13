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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники доставили на Городскую станцию скорой помощи средства защиты для медиков

В Петербурге общественники доставили на Городскую станцию скорой помощи средства защиты для медиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
ОНФ в Петербурге доставил на Городскую станцию скорой помощи средства защиты для медиков

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге в рамках акции #МыВместе доставил средства индивидуальной защиты: костюмы, бахилы, респираторы и защитные очки на Городскую станцию скорой медицинской помощи. Данная поставка позволит пополнить их запас и сформировать стратегический резерв для врачей.

«Средства индивидуальной защиты на сегодня – единственный способ обеспечить безопасность персонала. Альтернативы нет никакой. Поэтому то, что нам сегодня подарили, это все очень кстати, важно и своевременно. Мы благодарны за любую помощь всем, кто не равнодушен к той ситуации, которая существует сегодня. Средства защиты будут доставлены на 25 подстанций скорой помощи для 180 бригад в разных районах города», - отметил заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Леонид Ушаков.
«Работники скорой первыми сталкиваются с различными заболеваниями горожан и подвергаются максимальным нагрузкам, оказывая петербуржцам квалифицированную помощь. Для того, чтобы они могли качественно работать, им самим необходима защита. Мы хотим, чтобы наши врачи чувствовали себя в безопасности, выполняя свой профессиональный долг. В ближайшее время средства индивидуальной защиты поступят и в другие медицинские учреждения города», - рассказал руководитель регионального отделения Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Акция #МыВместе продолжается, она объединяет неравнодушных граждан и организации, которые оказывают помощь петербуржцам и медицинским работникам. В рамках этой акции осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов пожилым людям.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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