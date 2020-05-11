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Питерец.ру » Общество » Припугнули штрафами

Припугнули штрафами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Власти Петербурга намерены штрафовать за несоблюдение мер защиты от коронавируса

Петербургский комитет по законности и правопорядку озвучил санкции, которые будут применяться к нарушителям режима защиты от коронавирусной инфекции. Речь идет о людях, появляющихся в публичных местах без масок и перчаток. За несоблюдение требований безопасности власти будут выписывать штраф в размере 4 тыс. руб. Основанием для этого служит закон об административных правонарушениях.

«Питерец.ру» напоминает, что с завтрашнего дня в Северной столице вводится обязательный «масочно-перчаточный» режим. Эти средства индивидуальной защиты необходимы в магазинах, общественном транспорте, такси и на улице. Подобные меры вызваны ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией.

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