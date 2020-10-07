Сколько будет стоить вакцина?

«Питерец.ру» сообщает, что стала известна ориентировочная стоимость вакцины от covid-19. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, одна доза такой вакцины будет стоить менее 1000 руб. Причем в дальнейшем эта цена будет снижаться.

Это сообщение несколько обнадеживает, поскольку большинство жителей нашей страны не могут себе позволить дорогих лекарств. Однако точная стоимость вакцины от коронавируса пока не названа. К тому же люди не проявляют особого энтузиазма по поводу вакцинирования.

Напоминаем, что в России официально зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Через какое-то время в стране могут начать массовую вакцинацию. Скорее всего, этот процесс будет носить добровольный характер.