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Питерец.ру » Общество » Сколько будет стоить вакцина?

Сколько будет стоить вакцина?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Названа предельная стоимость вакцины от коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что стала известна ориентировочная стоимость вакцины от covid-19. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, одна доза такой вакцины будет стоить менее 1000 руб. Причем в дальнейшем эта цена будет снижаться.

Это сообщение несколько обнадеживает, поскольку большинство жителей нашей страны не могут себе позволить дорогих лекарств. Однако точная стоимость вакцины от коронавируса пока не названа. К тому же люди не проявляют особого энтузиазма по поводу вакцинирования.

Напоминаем, что в России официально зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Через какое-то время в стране могут начать массовую вакцинацию. Скорее всего, этот процесс будет носить добровольный характер.

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