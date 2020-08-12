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Питерец.ру » Общество » Что не так с вакциной от коронавируса?

Что не так с вакциной от коронавируса?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Специалисты считают, что власти поторопились с регистрацией вакцины от коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что в России был зарегистрирован первый в мире препарат от Covid-19. Однако регистрация этой вакцины не вызвала однозначной положительной реакции среди специалистов.

В частности, петербургский биолог Лариса Шатилина высказалась по поводу такой вакцины отрицательно. По мнению специалиста, регистрация препарата является преждевременной. Для испытаний были выбраны лишь несколько сотен добровольцев. Этого недостаточно, чтобы делать определенные выводы.

Шатилина считает, что для успешного внедрения вакцины от коронавируса нужны более продолжительные испытания. Потому о каких-то результатах разработки препарата можно было говорить лишь к следующему лету. Однако в Минздраве РФ считают, что препарат уже показал высокую эффективность.

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