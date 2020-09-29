На развязке КАД на пересечении с ЗСД до ноября перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкций пролётных строений ЗСД, в период с 30 сентября по 5 ноября 2020 года будет попеременно, полностью перекрываться одна полоса движения на внутреннем и внешнем кольце КАД, а по оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в три этапа» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

1 этап: С 30.09.2020 по 07.10.2020 перекрытие первой полосы внешнего кольца;

2 этап: С 08.10.2020 по 20.10.2020 одновременное перекрытие вторых полос на внутреннем и внешнем кольце;

3 этап: С 21.10.2020 по 05.11.2020 перекрытие первой полосы внутреннего кольца.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться круглосуточно, в две смены. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Заказчик: ООО «Магистраль северной столицы».

Подрядчик: ООО «ОСА - Север».

Производитель работ: ООО «БАРС».

Адрес (местоположение) объекта: км 131+170 внешнего кольца КАД, км 9+780 внутреннего кольца КАД.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.