На развязке КАД на пересечении с ЗСД до ноября перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) будет введено ограничение пропускной способности.
1 этап: С 30.09.2020 по 07.10.2020 перекрытие первой полосы внешнего кольца;
2 этап: С 08.10.2020 по 20.10.2020 одновременное перекрытие вторых полос на внутреннем и внешнем кольце;
3 этап: С 21.10.2020 по 05.11.2020 перекрытие первой полосы внутреннего кольца.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Заказчик: ООО «Магистраль северной столицы».
Подрядчик: ООО «ОСА - Север».
Производитель работ: ООО «БАРС».
Адрес (местоположение) объекта: км 131+170 внешнего кольца КАД, км 9+780 внутреннего кольца КАД.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.