Чем опасен грязный смартфон

«Питерец.ру» отмечает, что владельцам смартфонов нужно периодически протирать экран своего устройства. Там скапливается множество бактерий, потому дисплей необходимо обеззараживать. В период пандемии коронавируса к этому моменту следует отнестись особенно серьезно.

Специалисты рекомендуют хотя бы один раз в день протирать телефон спиртовыми салфетками или санитайзерами. Кроме того, грязный экран мобильного устройства может привести к проблемам с кожей. У владельцев такого смартфона иногда появляются прыщи или сыпь. Так что эксперты призывают подойти к этому вопросу со всей ответственностью и серьезностью. Экран смартфона вполне может стать средой для распространения вирусов.