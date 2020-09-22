ента новостей

12:34
Выставка «Дерево для павлинов»
12:24
Выставка «Ретроспектива»
11:45
Молодежное пространство ПРОСТО снова открыло двери для молодых петербуржцев
11:40
В Петербурге подвели итоги интеллектуального онлайн поединка «Что? Где? Когда?» между волонтерами города
11:36
Полтора миллиона рублей отдала аферистам пенсионерка из Колпино
11:31
В Петербурге прошел Слет юных моряков
11:28
11 миллионов рублей получат общественники Петербурга
08:31
Чем опасен грязный смартфон
07:59
В чем польза арахиса
20:37
В Петербурге впервые состоится велопробег по Зеленому поясу Славы
20:34
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению контрольных занятий
20:33
На КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста перекроют две полосы движения
12:06
В Петербурге курсанта «Макаровки» подозревают в жестоком убийстве своей матери
11:59
В Петербурге провели отборочный этап военно-патриотической игры «Зарница»
11:56
В Петербурге женщина, забывшая на улице ребенка в коляске предстанет перед судом
11:40
Перфоманс на воде пройдет в рамках фестиваля «Альтернатива»
11:31
В Петроградском районе задержали бездомного педофила
11:26
В Петербурге пройдет городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим»
07:57
Промышленность выстояла
07:55
Беглов подвел итоги работы за год
21:26
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
12:06
В Ленобласти военные провели учения с участием беспилотных аппаратов
12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
23:53
«Зенит» не мог выиграть в гостях у «Урала»: что бы это значило?
09:29
Дожди не стали проблемой
09:28
Можно ли есть копченую рыбу?
19:54
Плац-парад и показ бронетехники: в Ленинградской области отметили 79-годовщину формирования мотострелковой бригады ЗВО
19:52
В Петербурге общественники предлагают приостановить выдачу предписаний горожанам на демонтаж установленных на окнах решеток
19:48
В честь лучших выпускников вузов Петербурга прозвучал сегодня выстрел с Петропавловской крепости
19:45
Масштабное учение связистов ЗВО завершилось на западе России
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Чем опасен грязный смартфон

Чем опасен грязный смартфон

0
56
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Экран смартфона нужно периодически обеззараживать

«Питерец.ру» отмечает, что владельцам смартфонов нужно периодически протирать экран своего устройства. Там скапливается множество бактерий, потому дисплей необходимо обеззараживать. В период пандемии коронавируса к этому моменту следует отнестись особенно серьезно.

Специалисты рекомендуют хотя бы один раз в день протирать телефон спиртовыми салфетками или санитайзерами. Кроме того, грязный экран мобильного устройства может привести к проблемам с кожей. У владельцев такого смартфона иногда появляются прыщи или сыпь. Так что эксперты призывают подойти к этому вопросу со всей ответственностью и серьезностью. Экран смартфона вполне может стать средой для распространения вирусов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-04-2020, 09:08
Насколько вреден смартфон
5-01-2017, 21:16
Как уберечь от холода смартфон
16-01-2019, 15:59
Обзор смартфона Apple iPhone XR
14-12-2017, 22:40
Как отличить новый iPhone 6s от восстановленного?
10-11-2018, 00:56
Чехлы для смартфона
26-06-2020, 09:34
Коронавирус реально опасен

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
181
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
256
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
253
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
222
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
Наверх