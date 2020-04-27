Насколько вреден смартфон

«Питерец.ру» сообщает, что в период пандемии коронавируса обычный смартфон может стать рассадником инфекции. К такому выводу приходят некоторые эксперты. Дело в том, что смартфоны собирают бактерии. Из-за этого на экран устройства может попасть и вирус. Поскольку смартфон часто находится в руках человека, вероятность такого сценария достаточно высота.

Смартфон прикасается к рукам и ушам пользователя, что может привести к заражению. Чтобы обезопасить себя от этого, человеку нужно протирать экран своего гаджета специальным средством на спиртовой основе. Важно, чтобы такой состав не приводил к разрушению экрана.

Помимо риска заражения вирусом смартфон может привести и другим негативным последствием. Бесконтрольное пользование этим устройством способствует ухудшению зрения и осанки.