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Питерец.ру » Общество » Более 2 тыс. связистов ЗВО задействованы в масштабном учении на западе России

Более 2 тыс. связистов ЗВО задействованы в масштабном учении на западе России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Более 2 тыс. связистов ЗВО задействованы в масштабном учении на западе России

Сегодня на западе России стартовало масштабное тактико-специальное учение войск связи Западного военного округа, в котором задействовано более 2 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной и специальной техники.

В настоящее время поднятые по учебной тревоге соединения управления и связи совершили многокилометровые марши на штатной технике из пунктов постоянной дислокации в назначенные районы в Московской, Ленинградской, Калининградской, Смоленской, Ярославской, Рязанской, Белгородской и Тамбовской областях.

Военнослужащие развернули полевые пункты управления Западного военного округа, Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО. В Санкт-Петербурге осуществил взлёт самолёт воздушного пункта управления штаба ЗВО, в полёте его прикрытие осуществляют экипажи многоцелевых истребителей Су-35. В акватории Балтийского моря катера связи приступили к решению специальных задач по обеспечению связи и доведению сигналов боевого управления до группировки надводных кораблей.

В ходе учения будет отработано обеспечение штабов и войск всеми видами связи, в том числе засекреченной, спутниковой, видеоконференцсвязью, а также проверена работоспособность автоматизированных систем управления, устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, условных диверсионно-разведывательных групп противника, отработаны мероприятия по скрытности, защищённости и мобильности системы связи округа.

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