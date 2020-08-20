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Питерец.ру » Общество » Оскорбление обернулось штрафом

Оскорбление обернулось штрафом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржец заплатит штраф за оскорбление соседа

«Питерец.ру» сообщает, что гражданин Петербурга вынужден заплатить штраф за оскорбление соседа. Причиной тому стало обращение потерпевшего в суд. Поводом для такого шага оказалось нецензурное оскорбление в WhatsApp. В итоге обиженный гражданин обратился в суд и предоставил эту переписку.

Поскольку оскорбление считается административным правонарушением, суд присудил обидчику штраф в 1000 рублей. Этот человек нарушил закон, запрещающий унижать честь и достоинство человека.

Бывают случаи, когда оскорбления приводят к более тяжким последствиям. Так что нарушитель здесь отделался небольшим штрафом. В следующий раз этот человек хорошо подумает прежде чем предпринимать какие-либо действия подобного рода.

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