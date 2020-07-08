Страхование от коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что жители нашей страны получили возможность оформить страховку от коронавируса. Страховые компании стали включать этот пункт в договоры. По словам страхового агента Екатерины Демешевой, сегодня можно застраховать от коронавирусной инфекции себя и свою семью.

Если застраховавшийся человек попадает в больницу с диагнозом COVID-19, то получает право на страховые выплаты. При этом не важно, соблюдал человек необходимые меры предосторожности или нет, носил ли маску и перчатки.

Напоминаем, что эксперты начинают говорить о возможности второй волны коронавируса. Ожидается, что она начнется в холодное время года. Недавно эту точку зрения озвучил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.