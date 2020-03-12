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Питерец.ру » Политика » Финнов просят не бояться

Финнов просят не бояться

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Представители финского генкосульства просят своих граждан не боятся поездок в Петербург

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники генконсульства Финляндии в Петербурге призывает своих граждан не опаасаться посещать город на Неве. Сейчас в Петербурге и Ленобласти достаточно спокойная обстановка. Потому паниковать из-за коронавируса не стоит. Каких-либо оснований для отмен поездок нет.

В поездах «Аллегро» дежурят медики, которые измеряют пассажирам температуру. При необходимости иностранного гражданина могут доставить в больницу. Однако путешественники должны быть готовы к тому, что российские власти предпринимают серьезные меры предосторожности.

Сегодня во всем мире обеспокоены проблемой распространением коронавируса. В России эта проблема не стоит так остро, как во многих других странах.

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