Финнов просят не бояться

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники генконсульства Финляндии в Петербурге призывает своих граждан не опаасаться посещать город на Неве. Сейчас в Петербурге и Ленобласти достаточно спокойная обстановка. Потому паниковать из-за коронавируса не стоит. Каких-либо оснований для отмен поездок нет.

В поездах «Аллегро» дежурят медики, которые измеряют пассажирам температуру. При необходимости иностранного гражданина могут доставить в больницу. Однако путешественники должны быть готовы к тому, что российские власти предпринимают серьезные меры предосторожности.

Сегодня во всем мире обеспокоены проблемой распространением коронавируса. В России эта проблема не стоит так остро, как во многих других странах.