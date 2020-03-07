Рекомендация относительно загранпоездок

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы могут воздержаться от поездок в другие страны. Это вызвано рекомендациями городского комитета по здравоохранению. Причины такой рекомендации связаны с рисками заразиться коронавирусом.

Международная обстановка продолжает нагнетаться, поскольку инфекция начинает проявляться во многих странах. Отчасти проблема носит реальный характер, и власти предпринимают объективные попытки недопустить случаи заражения инфекцией. С другой стороны, мы видим, что проблема коронавируса серьезно нагнетается. У людей начинают появляться чрезмерные страхи.

Сегодня в мире зарегистрировано 97 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это не так уж и много, если учесть, что на земле проживает более 6 млрд. человек.