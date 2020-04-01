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Питерец.ру » Общество » Природа пошутила

Природа пошутила

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Во второй месяц весны Петербург занесло снегом

1 апреля – это день, который ассоциируется с шутками. В это время люди разыгрывают и подкалывают друг друга. Первоапрельские шутки прочно вошли в быт нашего народа. Но на этот раз решила пошутить природа.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня Петербург занесло снегом. Интересно, что подобное явление наблюдается в первый день второго весеннего месяца. Казалось бы, снег уже перестал быть актуален для города. Но, похоже, что природа так не считает…

По прогнозам, сегодня в Петербурге температура воздуха будет до +4 градусов. Потому в Северной столице стоит ожидать таяние снега. В этом году зима получилась аномально теплой и нетипичной для нашего климата. Так что весна тоже может показать некоторые аномалии.

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