Как выбирать торты и пирожные

«Питерец.ру» сообщает, что представители Роспотребнадзора Северной столицы дали рекомендации относительно выбора кондитерских изделий. Эксперты подчеркивают, что необходимо обращать внимание на условия транспортировки и хранения.

Кондитерские изделия должны находиться в контейнерах или лотках с крышками. Что касается тортов, то эта продукция реализуется в таре производителя. Перед приобретением вам следует тщательно изучить состав. Наличие меланжа, сливок растительного происхождения, загустителей и эмульгаторов свидетельствует о том, что изготовитель решил сэкономить на качестве.

Обращайте внимание на срок и условия хранения. В зависимости от разновидностей продукции срок хранения кондитерских изделий может составлять 6, 36 или 72 часа.