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Питерец.ру » Общество » Как выбирать торты и пирожные

Как выбирать торты и пирожные

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцам рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия

«Питерец.ру» сообщает, что представители Роспотребнадзора Северной столицы дали рекомендации относительно выбора кондитерских изделий. Эксперты подчеркивают, что необходимо обращать внимание на условия транспортировки и хранения.

Кондитерские изделия должны находиться в контейнерах или лотках с крышками. Что касается тортов, то эта продукция реализуется в таре производителя. Перед приобретением вам следует тщательно изучить состав. Наличие меланжа, сливок растительного происхождения, загустителей и эмульгаторов свидетельствует о том, что изготовитель решил сэкономить на качестве.

Обращайте внимание на срок и условия хранения. В зависимости от разновидностей продукции срок хранения кондитерских изделий может составлять 6, 36 или 72 часа.

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