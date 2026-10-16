«Динамо-СПб» завершило выступление в Кубке России

В среду, 14 октября, «Динамо-СПб» провело выездной матч пятого раунда Пути регионов Кубка России против нижегородской «Волны». Встреча на стадионе ФОК «Заволжский» завершилась победой хозяев в серии пенальти — 4:2.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. После перерыва петербуржцы сумели выйти вперёд: на 56-й минуте счёт открыл Роман Торосян. Однако удержать преимущество команде Сергея Рыжикова не удалось. На 69-й минуте Павел Попов восстановил равновесие — 1:1.

Основное время завершилось вничью, и судьба путёвки в следующий раунд определилась в серии пенальти. Точнее оказались футболисты «Волны», реализовавшие четыре удара против двух у петербуржцев.

Таким образом, «Динамо-СПб» завершило выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России на стадии пятого раунда Пути регионов. Ранее команда Сергея Рыжикова обыграла одного из претендентов на выход в РПЛ — «Сочи» (2:0).