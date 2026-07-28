ента новостей

19:24
В Петербурге стартовал проект «Петербургский сувенир»
19:20
Беглов и Бельский приняли участие в богослужении, посвящённом памяти святого князя Владимира
15:17
В Петербурге обсудили развитие проекта «Историческая память»
14:08
В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова
14:02
В Петербурге задержана 16-летняя пособница телефонных мошенников
13:57
В центре Петербурга задержали домушника, обворовавшего жителя «коммуналки»
11:17
На трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти введут реверсивное движение
11:14
Сергей Рыжиков — главный тренер ФК «Динамо-СПб»
15:33
На КАД в районе развязки с проспектом Энгельса перекроют выделенный боковой проезд
11:43
В Светогорске рецидивист ограбил школьницу
11:26
В Шушарах водитель «Шевроле Лачетти» обстрелял скорую из травмата
11:19
В Петербурге задержали 18-летнего студента, причастного к многомилионному мошенничеству в отношении пенсионера
11:14
В Петербурге задержали сибиряка, оставившего пенсионерку с проспекта Энтузиастов без накоплений
11:06
«Динамо-СПб» проиграло команде «Муром» со счетом 1:2
11:03
Женская сборная Герценовского университета завоевала бронзу чемпионата Санкт-Петербурга по футболу
10:56
В Петербурге мужчина ранил ножом свою бывшую возлюбленную
10:15
В Петербурге двоих молодых людей задержали за издевательства над голубем
10:07
Беглов принял участие в открытии бюста адмиралу Нахимову и закладке «Капсулы памяти»
11:01
В День Военно-Морского Флота Александр Беглов возложил цветы к Медному всаднику и памятнику адмиралу Ушакову
12:46
В Петербурге открыли мемориальную доску адмиралу Герою Советского Союза Николаю Кузнецову
12:39
В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников
12:34
В Петербурге задержана курьерша телефонных мошенников
12:30
В Петербурге задержали юношу, работавшего на мошенников
10:19
Основательница Wildberries прокомментировала атаку БПЛА на склады компании
12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
12:44
В Ломоносове женщина на иномарке сбила подростка на питбайке
11:13
На базе Герценовского университета создадут центр физической реабилитации.
10:44
Новым гендиректором киностудии «Ленфильм» стал Дмитрий Давиденко
10:38
Выставка «Лица Победы. Связь поколений»
10:18
На КАД иномарка насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Сергей Рыжиков — главный тренер ФК «Динамо-СПб»

Сергей Рыжиков — главный тренер ФК «Динамо-СПб»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Динамо-СПб
Сергей Рыжиков — новый главный тренер ФК «Динамо-СПб»! Контракт со специалистом рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления.

Сергей Рыжиков — новый главный тренер ФК «Динамо-СПб»! Контракт со специалистом рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления.

Сергей Викторович Рыжиков родился 19 сентября 1980 года в Шебекино Белгородской области. Свою профессиональную карьеру начал в 1999 году в Белгородском «Салюте». В качестве игрока выступал на позиции вратаря и наибольшее количество матчей сыграл за казанский «Рубин». Также выступал за «Сатурн», «Анжи», «Локомотив», «Томь», «Крылья Советов» и «Тамбов».

Сергей Викторович является двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Свою тренерскую карьеру начал в 2021 году. Входил в тренерский штаб Андрея Талалаева в командах «Ахмат» и «Химки», а также возглавлял тамбовский «Спартак» и казанский «Сокол» во Второй Лиге Б.

С 2025 года работал тренером-аналитиком в калининградской «Балтике».

Напомним, что вчера санкт-петербургский клуб расторг контракт с Александром Фомичёвым, возглавлявшим «Динамо» с лета 2024 года.За это время под руководством специалиста динамовцы сыграли 66 матчей, 34 из которых оказались победными, 15 закончились ничейным результатом, а в 17 команда потерпела поражения. Также по итогам прошлого сезона ФК «Динамо-СПб» показал лучший результат со времён возрождения клуба — бронзовые медали LEON-Первенства Второй Лиги Б.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-06-2016, 21:24
Олег Знарок возглавил СКА
23-05-2023, 14:05
Бывший волейболист «Зенита» и «Динамо-ЛО» Александр Волков завершил карьеру и сразу стал главным тренером клуба «Белогорье»
6-10-2024, 21:09
Борису Михайлову – 80 лет!
22-06-2023, 15:57
45-летний Иржи Ярошик возвращается в российский футбольный чемпионат: чех стал тренером «Оренбурга»
6-06-2013, 19:20
Анатолий Давыдов станет тренером «Томи»
29-05-2018, 19:41
Всё-таки Семак: «Зенит» определился с главным тренером

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:08
В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова
23-07-2026, 12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
23-07-2026, 12:44
В Ломоносове женщина на иномарке сбила подростка на питбайке
23-07-2026, 10:18
На КАД иномарка насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
Наверх