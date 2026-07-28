Сергей Рыжиков — главный тренер ФК «Динамо-СПб»

Сергей Рыжиков — новый главный тренер ФК «Динамо-СПб»! Контракт со специалистом рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления.

Сергей Викторович Рыжиков родился 19 сентября 1980 года в Шебекино Белгородской области. Свою профессиональную карьеру начал в 1999 году в Белгородском «Салюте». В качестве игрока выступал на позиции вратаря и наибольшее количество матчей сыграл за казанский «Рубин». Также выступал за «Сатурн», «Анжи», «Локомотив», «Томь», «Крылья Советов» и «Тамбов».

Сергей Викторович является двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Свою тренерскую карьеру начал в 2021 году. Входил в тренерский штаб Андрея Талалаева в командах «Ахмат» и «Химки», а также возглавлял тамбовский «Спартак» и казанский «Сокол» во Второй Лиге Б.

С 2025 года работал тренером-аналитиком в калининградской «Балтике».

Напомним, что вчера санкт-петербургский клуб расторг контракт с Александром Фомичёвым, возглавлявшим «Динамо» с лета 2024 года.За это время под руководством специалиста динамовцы сыграли 66 матчей, 34 из которых оказались победными, 15 закончились ничейным результатом, а в 17 команда потерпела поражения. Также по итогам прошлого сезона ФК «Динамо-СПб» показал лучший результат со времён возрождения клуба — бронзовые медали LEON-Первенства Второй Лиги Б.