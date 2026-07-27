Женская сборная Герценовского университета завоевала бронзу чемпионата Санкт-Петербурга по футболу

Сборная РГПУ им. А. И. Герцена добилась исторического успеха, впервые завоевав бронзовые медали чемпионата Санкт-Петербурга по футболу среди женских команд. Стабильная игра в обороне и высокая результативность в атакующей линии позволили герценовским футболисткам сменить пятую строчку турнирной таблицы в прошлом году на третье место в 2026-м.

Чемпионат города, организованный Федерацией футбола Санкт-Петербурга, проходил на новой площадке «СКА Арена». Борьба за медали продолжалась на протяжении двух месяцев. В главном городском футбольном турнире сезона 2026 года приняли участие сильнейшие женские клубы. Решающие матчи собрали на трибунах сотни болельщиков, включая студентов, преподавателей и представителей администрации РГПУ им. А. И. Герцена.

«Этот сезон стал для нас настоящей проверкой на прочность. Помня прошлогоднее пятое место, мы выходили на каждую игру с двойной мотивацией. Сделать такой шаг вперед и подняться на пьедестал чемпионата Санкт-Петербурга — это невероятные эмоции. Команда росла от матча к матчу, и девушки доказали, что у нашей сборной есть огромный потенциал для дальнейшего роста на городском и всероссийском уровнях. Бронзовые медали — это результат системной работы, поддержки ректората и искренней любви наших студенток к футболу», — прокомментировал тренер сборнойАлексей Григорьев.

В Герценовском университете, подведомственном Минпросвещения России, организованы тренировки более 50 сборных команд по разным видам спорта, включая инклюзивные. Студенты регулярно демонстрируют высокие результаты в спортивных состязаниях. Ранее женская сборная вуза завоевала серебряные медали студенческих соревнованиях по футболу 7х7 сезона 2026 года, а мужская сборная стала трехкратным чемпионом спартакиады вузов Центрального района.