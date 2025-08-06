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Питерец.ру » Спорт » Петербургское футбольное «Динамо» в результативном матче победило пензенский «Зенит», к тому же было два удаления

Петербургское футбольное «Динамо» в результативном матче победило пензенский «Зенит», к тому же было два удаления

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Автором победного мяча в составе петербургских динамовцев стал Першин.

Не сбавляет ход петербургское футбольное «Динамо»: после победы над «Салютом» в прошлом туре первенства второй лиги динамовцы выиграли и у «Зенита». «Питерец.ру» спешит успокоить поклонников команды Сергея Семака: речь идёт о пензенском «Зените».

Встреча 3-го тура в апреле между «Зенитом» и «Динамо» завершилась победой петербуржцев со счётом 2:0. На этот раз два гола были забиты уже к 10-й минуте – оба раза отличились динамовцы. Открыл счёт Георгий Макаров, удачно сыгравший на добивании после сэйва пензенского голкипера. На радостях «Динамо» забило снова: Вячеслав Дёмин хорошо вбросил аут, а Максим Полковников поразил ворота Дёгтева – 2:0 уже в дебюте встречи.

На 20-й минуте Дёмин «привёз» пенальти в динамовские ворота: Черненко с «точки» не промахнулся, и счёт 2:1 в пользу хозяев сохранился до перерыва. Во втором тайме Матвей Першин отличным ударом вернул динамовцам преимущество в два мяча, которое сохранялось до компенсированного времени. Перед финальным свистком зенитовец Купцов установил итоговый счёт – 3:2 в пользу «Динамо».

Не совладали с эмоциями по ходу игры динамовцы Никита Колдунов и Дзамболат Цаллагов: оба схлопотали по красной карточке. А следующим соперником динамовцев станет «Ротор-2».

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