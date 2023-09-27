Воскресенский «Химик» победил петербургское «Динамо» со счётом 5:3, в предыдущем матче чемпионата ВХЛ подмосковный клуб обыграл и «СКА-Неву»

Комментируя прошлый матч петербургского хоккейного «Динамо» в первенстве ВХЛ (тогда в гостях был побеждён новокузнецкий «Металлург» - 2:0), Ярослав Люзенков назвал ту игру «одной из лучших по содержанию». Сегодня динамовцам удался дебют матча в Воскресенске: сумели открыть счёт уже на 3-й минуте.

Но «Химик» не собирался сдаваться перед трибунами арены имени Николая Эпштейна, и уже в стартовом периоде команда Игоря Гришина быстро превратила 0:1 в 3:1. Первую шайбу в этом матче петербуржцы пропустили в меньшинстве на 9-й минуте, после чего окрылённый «Химик» ещё дважды поразил ворота Ивана Сапожникова до первого перерыва.

Во втором периоде динамовцы смогли реализовать своё большинство: после удаления Дмитрия Костенко отличился Александр Кулагин. «Питерец.ру» предполагает, что очень важной с психологической точки зрения стала четвёртая шайба «Химика» на 39-й минуте – классический «гол в раздевалку». Здесь «Динамо» подвела игровая дисциплина: удаление схлопотал Иван Коломийцев.

В начале третьего периода динамовец Пётр Яковлев сделал счёт 4:3 в пользу «Химика», но хозяева льда выстояли в обороне и забили ещё раз. Итог – 5:3 в пользу «Химика». Следующим соперником «Динамо» станет 29 сентября «Рязань-ВДВ».