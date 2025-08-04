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Питерец.ру » Спорт » Российский теннисист Андрей Рублёв вслед за Кареном Хачановым вышел в четвертьфинал турнира в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублёв вслед за Кареном Хачановым вышел в четвертьфинал турнира в Торонто

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Хачанов добился большого успеха, выбив сильного соперника – норвежца Каспера Рууда.

Хорошую форму демонстрируют российские теннисисты в преддверии Открытого чемпионата в США. На представительном турнире в Торонто сразу два россиянина пробились в четвертьфинал, при этом Карен Хачанов одолел соперника с более высоким номером «посева».

Норвежец Каспер Рууд в своё время добивался статуса второй ракетки мира, сейчас сдал свои позиции но по-прежнему силён. В Торонто Рууд был «посеян» 8-м, а Хачанов – 11-м. Любители статистики вспомнили, что в 2022 году Хачанов проиграл Рууду важнейший матч, уступив в полуфинале US Open в четырёх сетах. На этот раз реванш состоялся: Хачанов победил в двух сетах – 6:4, 7:5. «Питерец.ру» надеется, что Хачанов пройдёт и в полуфинал, победив 20-летнего американца Алекса Михельсена.

Эмоциональный Андрей Рублёв (на фото) с большим трудом преодолел сопротивление Алехандро Давидовича-Фокины из Испании. Обладатель двойной фамилии взял первый сет на тай-брейке. Ключевым моментом второй партии стали 10-й гейм, в котором испанец мог сделать брейк-пойнт. Но Рублёв смог добиться тай-брейка, который легко выиграл (7:2). При счёте 3:0 в пользу Рублёва в третьем сете Давидович-Фокина отказался от дальнейшей борьбы.

Следующий соперник Рублёва – Тэйлор Фриц из США.

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