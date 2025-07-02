Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились в 3-й круг Уимблдона, а темой всеобщего обсуждения стал «звездопад»: вылетели Александр Зверев и Кори Гауфф

С большим трудом вышел в 3-й круг Уимблдонского теннисного турнира Карен Хачанов. «Питерец.ру» отмечает спортивный характер японца Синтаро Мочизуки: пробившийся в основную сетку через квалификацию азиатский спортсмен вёл по сетам 2–1 и оказал россиянину ожесточённое сопротивление.

Хачанов буквально рухнул в стартовом сете – 1:6, и если бы соперник выиграл упорнейший тай-брейк во второй партии, с 0–2 по сетам выиграть такой матч Карену было бы фактически нереально. Но укороченная партия завершилась со счётом 9:7 в пользу Хачанова, который не устоял в третьей партии – 4:6. В дебюте четвёртого сета Мочизуки мог окончательно склонить чашу весов в свою пользу, но удача была на стороне Хачанова – 6:3. Важнейший брейк-пойнт в пятой партии позволил Хачанову выиграть решающий сет – 6:4 и труднейшая победа.

Андрей Рублёв проиграл первую партию южноафриканцу Ллойду Харрису (счёт тай-брейка – 1:7), после чего выиграл три сета подряд. На нынешнем Уимблдоне очень уж много «сеяных» выбыло уже в первом круге. Компанию россиянину Даниилу Медведеву составили Александр Зверев (Германия) и Кори Гауфф (США). Среди других вылетевших – Лоренцо Музетти, Хольгер Руне, Джессика Пегула, Паула Бадоса и Каролина Мухова.