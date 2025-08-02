Американцы Леви Рэндольф и Андре Роберсон пополнили состав баскетбольного «Зенита»

33-летний новичок баскетбольного «Зенита» Андре Роберсон хорошо известен любителям НБА. В заокеанской лиге Роберсон поиграл вместе с Кевином Дюрантом и Расселом Уэстбруком в составе «Оклахомы-Сити Тандер». Из-за тяжёлой травмы, полученной в январе 2018 года, Роберсон пропустил практически два сезона. После неудачно попытки перезапустить карьеру в НБА Роберсон буквально «пропал с радаров», объявившись уже в Европе.

Сезон – 2024/2025 Роберсон начал в «Шоле», за который в 90-е годы выступал известный литовец Артурас Карнишовас. Но американского легионера «Шоле» быстро переманил АСВЕЛ, а это уже – уровень Евролиги. В лионском клубе Роберсон в среднем набирал 10 очков – не Майк Джеймс, но тоже достойный уровень, ведь основная специализация зенитовского новобранца – цепкая защита. «Питерец.ру» надеется, что Роберсон оправдает надежды менеджмент «Зенита» и не превратится в нового Брэндона Дженнингса.

Ещё одним новичком «Зенита» стал «звёздно-полосатый» защитник Леви Рэндольф (знаменитый Зак «Бегемот» Рэндольф – просто однофамилец!). Сайт петербургского клуба перечислил клубы, за которые выступал родившийся в 1992 году Рэндольф: самым экзотическим местом его предыдущей работы была Новая Зеландия.