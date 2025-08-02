ента новостей

21:37
Американцы Леви Рэндольф и Андре Роберсон пополнили состав баскетбольного «Зенита»
16:19
Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Косыгина
16:15
Задержан 19-летний "дроп" мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Космонавтов
16:08
Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионера из Парголово
09:42
Петербург поздравил 35 тыс. семей с новорожденными
09:36
Петербургская казна пополнилась на 800 млрд. рублей к началу августа
08:37
Автокредитование в Петербурге: 31 млрд. руб. за полгода – это много или мало?
08:33
Петербуржцы в лидерах по тратам на бензин
00:55
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала турнира в Торонто, с которого ранее вылетел Даниил Медведев
00:30
В Ленобласти произошло смертельное ДТП фуры с битумом и лесовозом
21:32
Молодёжный «Зенит» растоптал ровесников из «Сочи» со счётом 7:1, дубли сделали Максим Хохлов и Андрей Касаджиков
17:46
Петербургская пловчиха Евгения Чикунова стала серебряным призёром чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре на дистанции 200 м брассом
12:03
С Днем образования Ленинградской области
11:57
В Шушарах отремонтировали мост через безымянный ручей
11:54
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
11:51
В Петербурге задержали приезжую за кражу 980 тысяч из квартиры блокадников
11:36
В Войсковицах на трассе А-120 перекроют движение через железнодорожный переезд
11:21
В Колпино выявили факт организации незаконной миграции
11:17
На Петровском проспекте в ДТП с такси пострадали два человека
11:10
На улице Новоселов поймали подозреваемого в квартирном грабеже
11:07
На Малой Балканской улице тувинец жестоко избил мужчину из-за включенных фар
11:02
В Петербурге задержали поджигателя квартиры на проспекте Ударников
11:00
В Колпино мужчину залили из газового баллончика и отобрали более двух миллионов рублей
09:39
Лаос подарит Петербургу слонов
09:30
Петербургские тапочки: роскошь или необходимость?
09:22
Петербург и Ленобласть объединяются для создания «зеленого щита»
09:11
Спрос на алкоголь в Петербурге снижается: меньше водки и шампанского
00:35
Предсезонный хоккейный турнир имени Николая Дроздецкого пройдёт в «Хоккейном городе» 11–15 августа: участие примут «СКА-ВМФ», петербургское «Динамо», «Звезда», «Югра» и «Горняк-УГМК»
22:54
38-летний ветеран «Рубина» Олег Иванов забил в кубковом матче, в котором соперник «Зенита» по группе «А» победил «Оренбург»
19:11
Беглов вручил награды лучшим работникам строительного комплекса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Американцы Леви Рэндольф и Андре Роберсон пополнили состав баскетбольного «Зенита»

Американцы Леви Рэндольф и Андре Роберсон пополнили состав баскетбольного «Зенита»

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
Андре Роберсон долгое время выступал за клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер».

33-летний новичок баскетбольного «Зенита» Андре Роберсон хорошо известен любителям НБА. В заокеанской лиге Роберсон поиграл вместе с Кевином Дюрантом и Расселом Уэстбруком в составе «Оклахомы-Сити Тандер». Из-за тяжёлой травмы, полученной в январе 2018 года, Роберсон пропустил практически два сезона. После неудачно попытки перезапустить карьеру в НБА Роберсон буквально «пропал с радаров», объявившись уже в Европе.

Сезон – 2024/2025 Роберсон начал в «Шоле», за который в 90-е годы выступал известный литовец Артурас Карнишовас. Но американского легионера «Шоле» быстро переманил АСВЕЛ, а это уже – уровень Евролиги. В лионском клубе Роберсон в среднем набирал 10 очков – не Майк Джеймс, но тоже достойный уровень, ведь основная специализация зенитовского новобранца – цепкая защита. «Питерец.ру» надеется, что Роберсон оправдает надежды менеджмент «Зенита» и не превратится в нового Брэндона Дженнингса.

Ещё одним новичком «Зенита» стал «звёздно-полосатый» защитник Леви Рэндольф (знаменитый Зак «Бегемот» Рэндольф – просто однофамилец!). Сайт петербургского клуба перечислил клубы, за которые выступал родившийся в 1992 году Рэндольф: самым экзотическим местом его предыдущей работы была Новая Зеландия.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-10-2017, 01:08
«Зенит» не удержал 10 очков преимущества и проиграл «Виллербану»
24-07-2025, 01:05
«Злой гений» баскетбольного «Зенита» в плей-офф сезона – 2022/2023 Ненад Димитриевич стал игроком петербургского клуба
15-03-2022, 00:07
Матч-триллер баскетбольного «Зенита» и ПБК ЦСКА, итог – минимальное поражение петербуржцев
21-11-2018, 13:39
Баскетбольный «Зенит» избавился от Брэндона Дженнингса
22-06-2019, 14:23
Ренфро и Альбиси – уже в «Зените», Томас – на подходе
28-07-2020, 23:45
Кей Си Риверс – спорное подписание баскетбольного «Зенита»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 00:30
В Ленобласти произошло смертельное ДТП фуры с битумом и лесовозом
Вчера, 11:17
На Петровском проспекте в ДТП с такси пострадали два человека
30-07-2025, 20:12
В городе Пушкин «Камаз» сбил трехлетнего ребенка
30-07-2025, 14:51
В Ленобласти в поселке Кобринское произошло смертельное ДТП
Наверх