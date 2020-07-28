Кей Си Риверс – спорное подписание баскетбольного «Зенита»

Послужной список 33-летнего Кей Си Риверса впечатляет. «Питерец.ру» перечисляет основные трофеи Риверса: чемпион Евролиги – 2015, двукратный чемпион Испании и Греции. Но если приглядеться, станет понятно: Евролигу новичок «Зенита» выигрывал с «Реалом» тогда, когда в первую сборную Евролиги попадал Фелипе Рейес, а во вторую – Руди Фернандес. При этом MVP того «Финала четырёх», который выиграла команда Риверса, стал Андрес Ночиони, дебютировавший с сборной Аргентины в прошлом веке.

Да и слишком уж часто Риверс меняет команды. Поиграл он и в России: ещё до победы в Евролиге с «Реалом» выступал за «Локомотив-Кубань» и «Химки». В прошлом сезоне Риверс сумел сыграть в Евролиге, присоединившись к «Жальгирису». Литовский клуб выправил своё турнирное положение, но велика ли в этом заслуга персонально Риверса?

Посмотрим, сможет ли Келвин Кресвелл (такого полное имя американца) оправдать авансы менеджмента «Зенита». Путём Дженнингса Риверс точно не должен пойти, но не повторить бы ему блеклый старт Ренфро.