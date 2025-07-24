«Злой гений» баскетбольного «Зенита» в плей-офф сезона – 2022/2023 Ненад Димитриевич стал игроком петербургского клуба

То поражение в седьмом матче от казанского УНИКСа, которое в мае 2023 года потерпел «Зенит», вряд ли забылось поклонникам «сине-бело-голубых». «Питерец.ру» сообщал о том матче, а теперь грянула новость о переходе в «Зенит» Ненада Димитриевича «Зенит» мотора командной игры УНИКСа времён золотого сезона казанской команды.

Клубный сайт «Зенита» сообщил о заключении с македонцем Димитриевичем контракта сроком на два сезона. Теперь реактивный Димитриевич должен не только дирижировать нападением петербуржцев, но и сам забрасывать ключевые броски в самые ответственные моменты важнейших матчей – а это новичок «Зенита» умеет. К тому же Димитриевичу не нужна адаптация в Лиге ВТБ, ведь он достаточно поиграл за УНИКС.

В прошедшем сезоне Димитриевич защищал цвета итальянского клуба «Олимпия» и выступал в Евролиге. Всего в прошедшем сезоне на счету Димитриевича – 42 матча (15 в итальянском чемпионате и 27 в Евролиге). В итальянском первенстве Димитриевич в среднем набирал 8,2 очка и раздавал одноклубникам 4,1 передачи. В Евролиге статистика Димитриевича несколько скромнее – по 7,6 очка и почти 3 передачи за игру.

Сможет ли Димитриевич сразу начать показывать в «Зените» свой максимум – покажет начало нового сезона.