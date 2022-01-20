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Питерец.ру » Спорт » Майк Джеймс и «Монако» победили «Зенит» на «СИБУР Арене» в матче Евролиги

Майк Джеймс и «Монако» победили «Зенит» на «СИБУР Арене» в матче Евролиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Сыграл против «Зенита» и Уилл Томас, который отлично смотрелся в сине-бело-голубой форме.

Перед встречей с «Монако» в рамках Евролиги «Зенит» очень уверенно расправился с ЦСКА в игре Единой Лиги ВТБ, не позволив армейцам Москвы набрать и 70 очков. «Монако» не казался серьёзной проблемой, тем более что в первом круге команда Хавьера Паскуаля одолела монегасков на выезде (85:74). Однако ход и результат игры с «Монако» разочаровали: соперник петербуржцев всю игру вёл в счёте и уверенно победил – 86:77.

Майк Джеймс успел поскандалить и в «Монако», но сейчас американский защитник в порядке, что и показал матч с «Зенитом». 55-й номер гостей набрал 21 очков и стал самым результативным игроком встречи. Забивал Джеймс и «баззеры», что сводило на нет усилия баскетболистов «Зенита» в защите. Помогли Джеймсу победить «Зенит» запомнившийся по выступлениям за «Хьюстон Рокетс» Мотеюнас (16 очков и 8 подборов) и результативно сыгравший Бэйкон. «Питерец.ру» заметил, что «Зенит» проиграл во всех четвертях поединка с «Монако», пусть и с минимальной разницей. Возможно, необходимость всё время догонять легла дополнительным грузом на зенитовцев. К тому же провалил матч Билли Бэрон, промазавший ВСЕ 7 бросков с игры.

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