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Питерец.ру » Спорт » Рейтинг-фаворит турнира «Oskemen Open» в Казахстане Рихард Раппорт лидирует после 5-го тура, набрав 4,5 очка, у петербургских шахматистов Гоганова и Лобанова – по 3,5 очка

Рейтинг-фаворит турнира «Oskemen Open» в Казахстане Рихард Раппорт лидирует после 5-го тура, набрав 4,5 очка, у петербургских шахматистов Гоганова и Лобанова – по 3,5 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
4 очка из 5 набрал тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев.

Венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт стал единоличным лидером продолжающегося в Усть-Каменогорске «Oskemen Open», победив в 5-м туре чёрными казахстанскую шахматистку Зейнеп Султанбек. Именно с Султанбек сыграет в следующем туре петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов, который довольствовался ничьей в партии с Артёмом Стрибуком из Белоруссии («Питерец.ру» напоминает, что и россияне, и белорусы участвуют в шахматных турнирах под флагом ФИДЕ).

После ничьей со Стрибуком у Гоганова – 3,5 очка и промежуточное 10-е место. Те же 3,5 очка набрал участник предстоящего Кубка мира Сергей Лобанов, заключивший мир с «хозяином поля» Алишером Сулейменовым (петербуржец играл белыми). В 6-м туре Лобанов сыграет со Стрибуком.

Выступают в этом «опене» и два молодых российских шахматиста, имена которых постоянно мелькают в новостях ФШР – 10-летний международный мастер Роман Шогджиев и совсем недавно ставший обладателем звания гроссмейстера 15-летний Артём Усков. Пока Усков выступает в Усть-Каменогорске получше – 3,5 очка (во 2-м туре проиграл Сатбеку Ахмединову). У Шогджиева, в котором некоторые видят чуть ли не будущего чемпиона мира – 3 очка и 20-е место (Ахмединова Роман победил, но проиграл Сунилдуту Нараянану).

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